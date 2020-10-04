Число раненых в результате ударов по городу Гянджа выросло до 32

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о ранении более тридцати человек в результате ударов по Гяндже.

"Сегодня, 4 октября 2020 года, около 10 часов второй по величине город Азербайджана - Гянджа - с населением более 500 тыс. подвергся обстрелу со стороны ВС Армении из ракет и артиллерийских снарядов. В результате, житель Гянджи Тунар Алиев погиб, 32 человека получили различные ранения, нанесен серьезный ущерб инфраструктуре города и жилым домам. Размер ущерба определяется оперативно-следственной группой Генпрокуратуры", - рассказал генпрокурор страны Кямран Алиев.

Генпрокуратура считает, что имеется достаточно доказательств того, что президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян напрямую нарушил требования Женевской конвенции. Против него возбуждено уголовное дело по 14 статьям УК Азербайджана.

Ранее МИД Азербайджана сообщал, что в результате ракетного обстрела города Гянджа скончался один мирный житель, четверо получили ранения.

В воскресенье президент непризнанной НКР Араик Арутюнян заявил, что ракетные удары по военным объектам Азербайджана в городе Гянджа были нанесены по его приказу, сейчас огонь прекращен "во избежание жертв среди гражданского населения".

Гянджа - второй по величине город в Азербайджане.