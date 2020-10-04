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В Ереване сообщили об обстрелах города Шуши в Карабахе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана начали обстрел города Шуши в Нагорном Карабахе, сообщает в воскресенье представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Как он написал на своей странице в фейсбуке, "в Шуши под ударами гражданские инфраструктуры".

Ранее сообщалось о новом обстреле Степанакерта.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что в результате обстрелов этих городов есть жертвы среди мирного населения. Об этом он сказал армянскому государственному информагентству "Арменпресс".

Как сообщалось, новое обострение конфликта в Карабахе началось утром 27 сентября.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 04 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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