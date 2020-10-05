Трамп ненадолго покинул госпиталь, чтобы поблагодарить сторонников

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, проходящий лечение от коронавируса, ненадолго покинул госпиталь, чтобы поблагодарить своих сторонников, дежурящих у дверей медучреждения.

Американские телеканалы показывают кадры, на которых видно, как чёрный автомобиль, внутри которого сидит Трамп, медленно едет вдоль улицы. Президент США в медицинской маске машет рукой собравшимися людям. Стёкла автомобиля подняты.

Чуть ранее Трамп, проходящий лечение в военном госпитали имени Уолтера Рида, опубликовал очередное видеообращение в твиттере. "Я думаю, мы сделаем сюрприз тем патриотам, которые собрались здесь на улице", - сказал президент США.

Он в очередной раз поблагодарил медперсонал госпиталя. Президент констатировал, что на собственном опыте многое узнал о коронавирусной инфекции. "Это интересный опыт, я многое узнал о COVID-19...Это своего рода школа. Такая школа, где все происходит в реальности, а не на страницах учебников", - заявил президент.