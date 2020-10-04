В РАН сообщили о разработке препарата, сходного с лекарством Трампа

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В России разрабатывают препарат для лечения коронавируса из нейтрализующих антител, подобный тем, которые применяются при лечении президента США Дональда Трампа, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Академии наук Владимир Чехонин.

По его словам, препараты из нейтрализующих антител, которые применяются при лечении президента США Трампа, используются и в РФ, но пока в стране нет на рынке зарегистрированного американского препарата на этой основе.

Чехонин пояснил: "пока у нас используется сыворотка больных, которые уже переболели этим вирусом".

Академик подчеркнул, что "у нас есть коллективы, которые находятся на пути к созданию такого нейтрализующего коктейля".

2 октября стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Врачи решили, что президенту лучше провести несколько дней в госпитале под наблюдением специалистов. Супруга Трампа Мелания находится на карантине в Белом доме.

Позднее врачи военного госпиталя имени Уолтера Рида прописали Трампу препарат Remdesivir. Кроме того, ранее его личный врач сообщил, что Трампу ввели экспериментальный препарат от Regeneron Pharmaceuticals, чтобы в организме появились антитела для борьбы против вируса. Кроме того, он принимает витамины, аспирин и ряд других препаратов.