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Предвыборный штаб Байдена будет публиковать результаты COVID-тестов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Результаты тестов на коронавирус кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена будут оглашаться регулярно, заявил представитель штаба Эндрю Бэйтс.

"Байден регулярно проходит тестирование, и мы будем публиковать результаты каждого теста", - сообщил он.

По его словам, в штабе Байдена "придерживаются строгих и широких методов безопасности, рекомендованных экспертами общественного здравоохранения и врачами во всех наших кампаниях, включая социальное дистанцирование, ношение масок и дополнительные меры предосторожности".

Бэйтс сказал, что результат теста Байдена в пятницу дал отрицательный результат, в субботу теста не было, но он будет сделан в воскресенье, не уточнив, как часто это будет происходить.

Байден приостановила негативную рекламу с того момента, как коронавирусом заразился действующий президент США Дональда Трамп, являющийся его соперником на выборах 3 ноября.

Сам Трамп, который проходит курс лечения в военном госпитале имени Уолтера Рида, заявил, что рассчитывает быстро вернуться к полноценной работе.

"Когда я приехал сюда, то чувствовал себя не очень хорошо. Теперь мне намного лучше", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его твиттере.

Он отметил: "Мне нужно вернуться (к полноценной работе - ИФ), потому что нам по-прежнему нужно делать Америку снова великой. Мы многого добились в этом направлении, однако многое еще предстоит совершить", - сказал президент США.

"Я думаю, что скоро вернусь", - добавил он, подчеркнув, что рассчитывает ударно завершить предвыборную кампанию.

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