Brent подорожала до $40,08 за баррель

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник после заметного снижения по итогам минувшей недели, когда Brent потеряла в цене примерно 8%, WTI - 7,4%.

К 8:11 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,81 (2,06%) к уровню закрытия сессии пятницы, до $40,08 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $1,66 (4,1%) - до минимальных с 12 июня $39,27 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX на $0,89 (2,4%), до $37,94 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,67 (4,3%) - до $37,05 за баррель, что стало наименьшей ценой на закрытие торгов с 8 сентября.

В пятницу котировки нефти упали на новостях о том, что у президента США Дональда Трампа и его жены оказались положительными тесты на коронавирус.

"Фьючерсы испытывали давление в течение нескольких недель, поскольку рост заболеваемости в Европе и США вызвал опасения за восстановление экономической деятельности. Однако сообщения о том, что Дональд Трамп и некоторые другие представители Белого дома заразились вирусом, усилили эту обеспокоенность, в результате чего Brent и WTI резко упали к закрытию торгов в пятницу", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

В воскресенье лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что Дональд Трамп идет на поправку. Один из лечащих врачей Трампа Брайан Гарибальди выразил надежду, что при благоприятном развитии событий пациента можно будет выписать уже в понедельник.

"Нефтяные цены открыли торги ростом вслед за остальными рынками после того, как медицинский персонал президента США дал оптимистичный прогноз состояния его здоровья", - подчеркнул главный рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннс.

Прогноз ситуации на нефтяном рынке остается неблагоприятным, поскольку новые карантинные меры угрожают восстановлению мировой экономики и оказывают давление на нефтяной спрос, в то время как ОПЕК+ пытается сократить предложение с помощью соблюдения квот на добычу, пишет S&P Global Platts.

Как отмечает агентство, на этой неделе нефтяные цены будут чувствительны к новостям о распространении коронавируса, а также о судьбе нового пакета мер поддержки экономики США.