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Сын и сестра Мадуро испытают российскую вакцину против коронавируса

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что его сын и старшая сестра решили участвовать в качестве добровольцев в испытании российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Глава государства сообщил, что его сын Николас Мадуро Герра и его старшая сестра, врач-анестезиолог Мария Тереза Мадуро, решили участвовать в качестве добровольцев в третьей фазе испытаний российской вакцины.

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"Я нахожу, что это очень хорошо. Мой сын и моя старшая сестра примут участие на этом этапе. Как только мы начнем массовую вакцинацию, я буду первым, кто сделает прививку", – заявил Мадуро в ходе совещания по здравоохранению, которое транслировалось в его твиттере.

Мадуро уточнил, что первоначально прививки будут сделаны медицинским работникам, учителям, пожилым людям.

Венесуэла получила первую партию российской вакцины на прошлой неделе.

Венесуэла Николас Мадуро Герра Мадуро Мария Тереза Мадуро коронавирус Спутник V COVID-19

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