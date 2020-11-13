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Венесуэла предложила локализовать производство вакцины "Спутник V"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Венесуэла предложила локализовать у себя производство российской вакцины "Спутник V", планирует контакты с производителем, заявила в пятницу вице-президент республики Делси Родригес.

"Да, мы предложили не только закупить, но и локализовать ее (вакцины - ИФ) производство в Венесуэле. Наши власти находятся в контакте", - сказала она журналистам в Москве.

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Родригес отметила, что планируются контакты с производителем вакцины для обсуждения дальнейших деталей.

Она напомнила, что Венесуэла получила партию в 2 тыс. доз вакцины "Спутник V" для участия в третьей фазе испытаний. "Из них 1500 это вакцина, 500 - плацебо", - сказала Родригес.

По ее словам, все проходит под четким контролем производителя препарата, который, в том числе, руководит процессом непосредственно в Венесуэле.

Первой российской вакциной от коронавируса стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Хроника 09 января – 13 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Делси Родригес Венесуэла Спутник V Коронавирус

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