Мадуро поддержал предложение Путина о конференции по COVID-вакцинам

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поддерживает инициативу президента России Владимира Путина о проведении международной онлайн-конференции по теме создания вакцин от COVID-19.

"Я согласен с предложением президента Путина. Венесуэла присоединяется к призыву о созыве Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения единственного пункта - вакцины и лекарства для борьбы с COVID-19", - заявил Мадуро в ходе своего выступления, которое транслировалось в твиттере.

Путин, выступая на Генассамблее ООН во вторник, заявил, что Россия предлагает провести международную онлайн-конференцию высокого уровня по сотрудничеству в сфере разработки вакцины от коронавируса.

По его словам, РФ "готова делиться и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность".