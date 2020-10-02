Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Венесуэлу

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Венесуэла получила первую партию вакцины "Спутник V" против коронавируса. Об этом сообщила в пятницу в эфире международного латиноамериканского телеканала Globovision ("Глобовисьон") вице-президент этой страны Делси Родригес.

По ее словам, "Венесуэла стала первой страной Западного полушария, получившей вакцину против коронавируса".

Родригес сообщила об этом, находясь вместе с главой венесуэльского МИД Хорхе Арреасой, министром здравоохранения Карлосом Альворадо и поверенным в торговых делах российского посольства Алексеем Бесединым.

Со своей стороны Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что "вакцинирование добровольцев в Венесуэле начнется в ближайшие дни в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины "Спутник V".

Венесуэла стала первой страной Латинской Америки, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России – в исследовании примут участие 2 тыс. человек.

Первые результаты пострегистрационного исследования в России, в которых принимает участие 40 тыс. человек, как ожидается, будут опубликованы в октябре-ноябре, сообщает РФПИ.

19 августа "Рособоронэскпорт" сообщил, что отправил в Венесуэлу гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе лекарства и российские тест-системы.

9 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что вакцину "Спутник V" поставят из РФ в Венесуэлу в сентябре для проведения клинических испытаний.

"Спутник V" стал первой российской вакциной от коронавируса. Препарат разработан Институтом имени Гамалеи Минздрава РФ. Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Заявки на вакцину "Спутник V" поступили от более 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 млн доз, в Бразилии – до 50 млн доз, а также Индии – 100 млн доз и Узбекистане – до 35 млн доз и Непале – 25 млн доз.