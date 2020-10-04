Состояние Трампа в пятницу было хуже, чем официально объявили

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Марк Медоуз, который возглавляет аппарат Белого дома, рассказал, что в пятницу, 2 октября, заболевший COVID-19 президент США Дональд Трамп чувствовал себя значительно хуже, чем об этом сообщили публично.

"Могу сказать вам, самое важное, что мы видим сейчас, - это отсутствие температуры, ему (президенту - ИФ) действительно лучше в связи с повышением уровня насыщения кислородом", - сказал Медоуз в эфире телеканала Fox News.

Он добавил: "Вчера утром мы были очень обеспокоены. У него был жар, и уровень кислорода быстро падал. Тем не менее, в типичном для него стиле, президент был на ногах и расхаживал".

С оптимизмом оценил состояние Трампа его лечащий врач Шон Конли. По его словам, состояние Трампа улучшается. У него нет температуры, президент "провел большую часть дня, занимаясь делами, и без труда передвигался по медицинскому кабинету", отметил он.

Хотя команда врачей, наблюдающая Трампа, настроена "осторожно оптимистично", вместе с тем опасность пока полностью не миновала, сказал Конли.

Сам Трамп, который проходит курс лечения в военном госпитале имени Уолтера Рида, заявил, что рассчитывает быстро вернуться к полноценной работе.