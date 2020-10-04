Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
на 04.10В России 1 215 001+10 499В мире 34 902 647+320 046

Состояние Трампа в пятницу было хуже, чем официально объявили

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Марк Медоуз, который возглавляет аппарат Белого дома, рассказал, что в пятницу, 2 октября, заболевший COVID-19 президент США Дональд Трамп чувствовал себя значительно хуже, чем об этом сообщили публично.

"Могу сказать вам, самое важное, что мы видим сейчас, - это отсутствие температуры, ему (президенту - ИФ) действительно лучше в связи с повышением уровня насыщения кислородом", - сказал Медоуз в эфире телеканала Fox News.

В миреТрамп постарается "снова сделать Америку великой" после выздоровленияТрамп постарается "снова сделать Америку великой" после выздоровленияЧитать подробнее

Он добавил: "Вчера утром мы были очень обеспокоены. У него был жар, и уровень кислорода быстро падал. Тем не менее, в типичном для него стиле, президент был на ногах и расхаживал".

С оптимизмом оценил состояние Трампа его лечащий врач Шон Конли. По его словам, состояние Трампа улучшается. У него нет температуры, президент "провел большую часть дня, занимаясь делами, и без труда передвигался по медицинскому кабинету", отметил он.

Хотя команда врачей, наблюдающая Трампа, настроена "осторожно оптимистично", вместе с тем опасность пока полностью не миновала, сказал Конли.

Сам Трамп, который проходит курс лечения в военном госпитале имени Уолтера Рида, заявил, что рассчитывает быстро вернуться к полноценной работе.

США коронавирус Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Опрос показал опережение Байденом Трампа в предвыборной гонке на 14%

Провластная партия вышла в лидеры на выборах в парламент Киргизии

Более 100 тысяч человек пришли на акцию протеста в Минске

Египетские археологи открыли перед журналистами 2600-летний саркофаг

Египетские археологи открыли перед журналистами 2600-летний саркофаг
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев сообщил о переходе города Джабраил под контроль Азербайджана

В Минске в отношении участников акции применили водомет

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Число раненых в результате ударов по городу Гянджа выросло до 32

В Минске начались задержания сторонников оппозиции

В Минске начались задержания сторонников оппозиции
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Баку сообщили о гибели мирного жителя в результате удара по Гяндже

В Баку сообщили о гибели мирного жителя в результате удара по Гяндже

В Белоруссии усилили меры безопасности из-за возможных акций

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');