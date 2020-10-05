Рубль подорожал к доллару вслед за растущими котировками нефти

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Курс рубля заметно растет к доллару и евро на "Московской бирже" в понедельник утром на росте спроса на рисковые активы и дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,94-78,02 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 25,25 копейки, до 77,95 рубля, евро подешевело на 24,75 копейки до 91,38 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевелана 25,01 копейки к уровню закрытия пятницы, до 83,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,15 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 20,04 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря позитивной динамике внешних рынков и растущей нефти. Инвесторы увеличили аппетит к риску на ожиданиях нового стимулирования экономики США и улучшения здоровья американского президента Дональда Трампа.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что диагноз Трампа, у которого выявили коронавирус, повлияет на переговоры о новых экономических стимулах в США.

"Это определенным образом меняет динамику, поскольку республиканцы видят реальность того, о чем мы говорили с самого начала. Это опасный вирус", - сказала она MSNBC.

Трамп в минувшие выходные призвал законодателей принять новые меры поддержки экономики, отметив в Twitter, что США необходимы стимулы.

В воскресенье лечащий врач президента Шон Конли заявил, что Трамп идет на поправку. Один из лечащих врачей Трампа Брайан Гарибальди выразил надежду, что при благоприятном развитии событий пациента можно будет выписать уже в понедельник.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник растут после заметного снижения по итогам минувшей недели, когда Brent потеряла в цене примерно 8%, WTI - 7,4%.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent торговались у $39,93 за баррель, что на 1,68% выше уровня закрытия торгов в пятницу. За предыдущую сессию контракт подешевел на 4,1% - до минимальных с 12 июня $39,27 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 1,92%, до $37,76 за баррель. В пятницу WTI подешевела на 4,3%, до $37,05 за баррель, что стало наименьшей ценой на закрытие торгов с 8 сентября.

В пятницу нефтяные цены упали на новостях о коронавирусе у Трампа.

Прогноз ситуации на нефтяном рынке остается неблагоприятным, поскольку новые карантинные меры угрожают восстановлению мировой экономики и оказывают давление на нефтяной спрос, в то время как ОПЕК+ пытается сократить предложение с помощью соблюдения квот на добычу, пишет S&P Global Platts.

Как отмечает агентство, на этой неделе нефтяные цены будут чувствительны к новостям о распространении коронавируса, а также о судьбе нового пакета мер поддержки экономики США.