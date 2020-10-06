Армения сообщила о спокойно прошедшей ночи в зоне конфликта

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении сообщает о сравнительно спокойной ситуации в зоне карабахского конфликта.

"После многочисленных призывов международного сообщества о немедленном прекращении боевых действий эта ночь на границе прошла сравнительно спокойно. В случае дальнейших обострений всю ответственность будет нести военно-политическое руководство Азербайджана", - написала на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября, когда Азербайджан объявил о "контрнаступлении". С тех пор продолжаются бои, обстрелы городов приводят к гибели мирных жителей.