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Минобороны Азербайджана назвало ложью данные о крупных потерях в армии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы назвал информация о потерях в живой силе азербайджанской армии ложной.

"Распространенная представителем Минобороны Армении информация о потерях в нашей армии в более 200 человек является ложной и необоснованной. Это очередная дезинформация. Мы заявляем, что армянская армия вынуждена отступать, неся в боях большие потери в живой силе и военной технике. Освобождаются наши оккупированные земли. Это неоспоримый факт", - заявил Дяргахлы.

Дяргахлы отметил, что в настоящее время оперативное и военное превосходство на всем фронте на стороне азербайджанской армии.

"В настоящее время наше оперативное и военное превосходство сохраняется на всем фронте, в том числе в направлении Джебраил-Физули. Единственный способ спасти армянскую армию от катастрофы - немедленно уйти с оккупированных территорий", - сказал Дяргахлы.

Азербайджан Армения

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