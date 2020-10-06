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В Киргизии остановило работу золотоносное месторождение

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Киргизии прекратились работы на золотоносном месторождении "Джеруй" после того, как там на производственный участок проникли посторонние, сообщила пресс-служба ОсОО "Альянс Алтын". Работы приостановлены до стабилизации обстановки.

"Джеруй" - второе по величине месторождение золота в Киргизии. Лицензия на месторождение обошлась структурам Мусы Бажаева в $100 млн. CAPEX проекта "Джеруй" до 2041 года ранее оценивался в $483 млн.

Информация о появлении на месторождении посторонних появилась на фоне беспорядков в Бишкеке. Там сторонники оппозиции, недовольные официальными итогами парламентских выборов, захватили здания правительства, парламента и мэрии. Президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что в Киргизии была осуществлена попытка захвата власти.

Столкновения в Бишкеке

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Киргизия Джеруй Муса Бажаев Альянс Алтын

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