Очевидцы сообщили о захвате протестующими в Бишкеке здания МВД

Замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев это отрицает

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Участники акции протеста, которая вторые сутки продолжается в Бишкеке, захватили здание Министерства внутренних дел Киргизии, сообщают очевидцы.

"Митингующие захватили здание МВД", - пишут очевидцы в телеграм-каналах и размещают соответствующие видео.

Сообщается также о намерении протестующих занять здание Госкомитета национальной безопасности. Пока нет сведений, к какой из политических партий относятся демонстранты, захватившие МВД.

Замглавы МВД Киргизии Алмазбек Орозалиев позднее сказал "Интерфаксу", что сообщения о захвате здания не соответствуют действительности.

Кроме того, сообщается о напряженной ситуации на юге Киргизии, где митинги проводят сторонники оппозиции и президента Сооронбая Жээнбекова.

Корреспонденты "Интерфакса" передают, что демонстранты собрались у административных зданий Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей, главы регионов, а также областных управлений внутренних дел заявляют о намерении уйти в отставку.

Ситуация в Киргизии

Столкновения в Бишкеке начались в минувший понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

Политические партии Киргизии, которые проиграли парламентские выборы, намерены сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра, заявил на митинге лидер оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина) Жанар Акаев.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали более 100 человек.

Ночью демонстранты ворвались в здание Госкомитета нацбезопасности Киргизии и освободили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Также, по сообщениям местных СМИ, были освобождены экс-премьер Киргизии Сапар Исаков и бывший глава правительства Жанторо Сатыбалдиев.

Бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов стал комендантом Бишкека. Источник в спецслужбах страны сообщил "Интерфаксу", что и.о. главы Государственного комитета национальной безопасности стал замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев, который и выдвинул Асанова комендантом.

Сообщалось, что в Бишкеке создаются народные дружины. Милиции в городе нет. Митингующие также назначили нового мэра Бишкека, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном муниципалитете.

"Мэрию Бишкека захватили около 30 сторонников оппозиционных партий. Никаких требований действующей власти они не предъявили", - сообщила агентству советник мэра города Азиза Суракматова Гуля Алмамбетова.

В здании муниципалитета корреспонденту "Интерфакса" демонстранты вручили пресс-релиз, в котором указано, что "народным мэром" стал Жоошбек Коеналиев.

Утром во вторник стало известно о захвате здания правительства Киргизии сторонниками экс-депутата Садыра Жапарова, ранее освобожденного митингующими из колонии.

Всего, по данным Минздрава, в результате беспорядков в Бишкеке один человек скончался, еще 590 пострадали.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата государственной власти в стране и призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле.