Мэр Бишкека подал в отставку

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Мэр Бишкека Азиз Суракматов написал заявление на увольнение, сообщила во вторник "Интерфаксу" советник чиновника Гуля Алмамбетова.

По ее словам, Суракматов написал заявление по собственному желанию, направил его в Бишкекский городской кенеш (совет).

Как сообщалось, в ночь на вторник мэрию киргизской столицы захватили около 30 сторонников оппозиционных партий. Позже они провозгласили "народным мэром" Жоошбека Коеналиева.

"После народной революции 6 октября в Бишкеке избран народный мэр до момента назначения нового мэра согласно законодательству", - говорится в пресс-релизе, который распространили участники протеста.

Столкновения в Бишкеке

Столкновения в Бишкеке начались в минувший понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

Политические партии Киргизии, которые проиграли парламентские выборы, намерены сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра, заявил на митинге лидер оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина) Жанар Акаев.

В ходе разгона манифестантов с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали более 100 человек.

Ночью демонстранты ворвались в здание Госкомитета нацбезопасности Киргизии и освободили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Также, по сообщениям местных СМИ, были освобождены экс-премьер Киргизии Сапар Исаков и бывший глава правительства Жанторо Сатыбалдиев.

Бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов стал комендантом Бишкека. Источник в спецслужбах страны сообщил "Интерфаксу", что и.о. главы Государственного комитета национальной безопасности стал замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев, который и выдвинул Асанова комендантом.

Сообщалось, что в Бишкеке создаются народные дружины. Милиции в городе нет. Утром во вторник стало известно о захвате здания правительства Киргизии сторонниками экс-депутата Садыра Жапарова, ранее освобожденного митингующими из колонии.

Всего, по данным Минздрава, в результате беспорядков в Бишкеке один человек скончался, еще 590 пострадали.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата государственной власти в стране и призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле. Со своей стороны партия Атамбаева объявила о смене власти в стране.