Армения уведомила ОДКБ, что не пришлет военных на учения в Белоруссии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) получила уведомление от Армении, что военные этой страны не примут участие в миротворческих учениях на территории Белоруссии в октябре.

"В ОДКБ подтверждают, что армянские военнослужащие не смогут принять участие в миротворческих учениях "Нерушимое братство-2020", проведение которых запланировано на территории Белоруссии с 12 по 16 октября. Армения уведомила об этом", - сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

5 октября Минобороны Армении сообщило, что армянские военные не примут участия в маневрах в Белоруссии.

С 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут интенсивные боевые действия. В Армении и Карабахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

15 сентября Минобороны РФ сообщило, что учения на территории Белоруссии 12-16 октября проведут миротворческие силы ОДКБ. "В командно-штабном учении примут участие подразделения от шести государств-членов ОДКБ: Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана", - сообщили в российском военном ведомстве.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

В сентябре в Белоруссии состоялись двусторонние учения "Славянское братство-2020", на которые Россия направляла более 900 военнослужащих - три батальонных тактических группы из трех дивизий ВДВ РФ - Псковской, Тульской и Ивановской.