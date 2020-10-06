Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:29Заразились
на 06.10В России 1 237 504+11 615В мире 35 475 879+325 411

Армения уведомила ОДКБ, что не пришлет военных на учения в Белоруссии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) получила уведомление от Армении, что военные этой страны не примут участие в миротворческих учениях на территории Белоруссии в октябре.

"В ОДКБ подтверждают, что армянские военнослужащие не смогут принять участие в миротворческих учениях "Нерушимое братство-2020", проведение которых запланировано на территории Белоруссии с 12 по 16 октября. Армения уведомила об этом", - сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

5 октября Минобороны Армении сообщило, что армянские военные не примут участия в маневрах в Белоруссии.

С 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут интенсивные боевые действия. В Армении и Карабахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

15 сентября Минобороны РФ сообщило, что учения на территории Белоруссии 12-16 октября проведут миротворческие силы ОДКБ. "В командно-штабном учении примут участие подразделения от шести государств-членов ОДКБ: Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана", - сообщили в российском военном ведомстве.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

В сентябре в Белоруссии состоялись двусторонние учения "Славянское братство-2020", на которые Россия направляла более 900 военнослужащих - три батальонных тактических группы из трех дивизий ВДВ РФ - Псковской, Тульской и Ивановской.

ОДКБ Армения Белоруссия Владимир Зайнетдинов

Новости по теме

Новости
Протесты в Бишкеке

ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов

ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов

Послов Литвы и Польши отозвали из Белоруссии для консультаций

Протесты в Бишкеке

Мэр Бишкека подал в отставку

Протесты в Бишкеке

Очевидцы сообщили о захвате протестующими в Бишкеке здания МВД

Протесты в Бишкеке

Партия Атамбаева заявила о свержении "преступной власти" в Киргизии

Оппозиция Киргизии намерена отстранить от должности президента страны

Президент Киргизии заявил о попытке захвата власти в стране

Президент Киргизии заявил о попытке захвата власти в стране
Протесты в Бишкеке

В Бишкеке сторонники освобожденного депутата захватили здание правительства

Протесты в Бишкеке

Протестующие в столице Киргизии назначили нового мэра Бишкека

Что случилось этой ночью: вторник, 6 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');