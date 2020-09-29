Россия начала выводить десантников из Белоруссии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения всех трех дивизий ВДВ РФ, участвовавшие в учениях "Славянское братство-2020" на территории Белоруссии, возвращаются в Россию, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Сегодня в пункт постоянной дислокации в Иваново после выполнения учебно-боевых задач на учении прибыл усиленный парашютно-десантный батальон Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка", - говорится в сообщении.

"В дальнейшем в пункты постоянной дислокации прибудут подразделения Псковского и Тульского гвардейских соединений ВДВ, также принимавших участие в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство-2020"", - заявили в Минобороны РФ.

Совместные учения двух стран проходили с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский" в Белоруссии. Россия направила на эти учения более 900 военнослужащих - три батальонных тактических группы из трех дивизий ВДВ РФ - Псковской, Тульской и Ивановской.

На учениях в Белоруссии на минувшей неделе российские военные задействовали стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Учения прошли на фоне обострения политической ситуации в Белоруссии. В стране продолжаются многотысячные акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными. Такой же позиции придерживаются в ЕС и США.

15 сентября Минобороны РФ сообщило, что учения на территории Белоруссии 12-16 октября проведут миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "В командно-штабном учении примут участие подразделения от шести государств-членов ОДКБ: Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана", - сообщили в российском военном ведомстве.