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Сторонники оппозиции освободили осужденного экс-мэра Бишкека Ибраимова

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Экс-мэр столицы Киргизии Албек Ибраимов освобожден из колонии участниками протестов, сообщают во вторник его сторонники в социальных сетях.

23 декабря 2019 года Ленинский районный суд Бишкека приговорил Ибраимова к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции. Срок он отбывал в исправительной колонии №8 в Чуйской области. В настоящее время его везут в Бишкек.

В минувший понедельник в Бишкеке начались массовые протесты против итогов парламентских выборов. Победу одержали четыре из 16 партий: "Биримдик" - 24,5%, "Мекеним Кырызстан" - 23,88%, Кыргызстан - 8,76%, "Бутун Кыргызстан" - 7,13%.

Протесты переросли в беспорядки. По данным Минздрава, один человек скончался, еще 590 пострадали.

Вместе с тем в ночь на вторник протестующим удалось захватить здание парламента, где находится офис главы государства, а также освободить из СИЗО спецслужбы бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова, бывшего депутата Садыра Жапарова.

Утром во вторник из СИЗО Бишкека также был освобожден советник экс-президента Атамбаева Фрид Ниязов и отбывающий наказание по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека экс-премьер- министр Жанторо Сатыбалдиев.

Во вторник шесть оппозиционных партий Киргизии создали координационный совет, сообщила представитель основанной экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаева. Руководителем объединения стал лидер оппозиционной партии "Бутун Кыргызста" Адахан Мадумаров.

ЦИК Киргизии во вторник принял решение признать недействительными итоги прошедших выборов.

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Хроника 05 – 06 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Киргизия Албек Ибраимов

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