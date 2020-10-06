Суд перевел экс-президента Киргизии Атамбаева под домашний арест

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Первомайский суд в Бишкеке перевел экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева из-под стражи под домашний арест, сообщил его адвокат Замир Жоошев. Ранее сообщалось, что в ночь на 6 октября сторонники политика освободили его из СИЗО.

Атамбаев в июне был приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета. Ему предстоял суд по делу о столкновениях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, в ожидании суда он находился в СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Бывший премьер-министр страны Сапар Исаков на встрече со сторонниками Социал-демократической партии Киргизии сказал, что после освобождения Атамбаеву стало плохо со здоровьем, поэтому он не пришел на это мероприятие.

"Алмазбек Атамбаев в безопасности", - сказал "Интерфаксу" представитель Социал-демократической партии Киргизии, которую ранее возглавлял бывший президент.

Атамбаев оказался на свободе в результате беспорядков, которые в Бишкеке вечером 5 октября устроили сторонники оппозиции, не признавшие официальных результатов парламентских выборов. Центризбирком Киргизии 6 октября признал итоги выборов недействительными.