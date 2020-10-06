ВС Киргизии оправдал нового премьера Жапарова по уголовному делу

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Назначенный во вторник премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров оправдан Верховным судом республики по делу о захвате заложника в 2013 году, сообщают киргизские СМИ со ссылкой на его адвоката Шарабедина Токтосунова.

5 октября в Киргизии начались выступления оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. В ночь на вторник Жапаров был освобожден своими сторонниками из колонии, где отбывал наказание. А уже днем депутаты парламента Киргизии на экстренном заседании проголосовали за назначение Жапарова премьер-министром Киргизии.

В пресс-службе парламента Киргизии сообщили "Интерфаксу", что в ближайшие дни Жапаров должен представить состав и структуру нового правительства республики. По данным СМИ, нынешний состав киргизского кабмина будет продолжать исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Садыр Жапаров родился 6 декабря 1968 года. Дважды избирался в парламент Киргизии, является основателем партии "Мекенчил", которая проиграла парламентские выборы 4 октября.

2 августа 2017 года решением Первомайского районного суда столицы Жапаров был приговорен к 11 с половиной годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима. Он был признан виновным в захвате заложника во время митинга с требованием о национализации золоторудного месторождения "Кумтор" в городе Каракол.