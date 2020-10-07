The Guardian узнало о дефиците вакцины от гриппа в Пекине

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Пекине наблюдается дефицит вакцины от гриппа в связи с большим количеством желающих пройти иммунизацию во избежание двойной эпидемии - гриппа и коронавируса COVID-19, пишет в среду британское издание The Guardian.

"Сейчас количество вакцин не получается поддерживать на должном уровне", - сообщили журналистам газеты в одной из клиник пекинского района Чаоян.

По данным администрации клиники, 1,2 тыс. человек находятся в листе ожидания на вакцинацию, однако к концу сентября клиника получила только 400 доз вакцины.

Дефицит наблюдается и в больнице района Дунчжимэнь, которая получила всего 180 доз вакцины в то время, как пройти иммунизацию хотят более тысячи человек.

По данным The Guardian, нехватку вакцины от гриппа отмечают и в частных клиниках. Из-за повышенного спроса на вакцину от гриппа спекулянты перепродают дозы препарата онлайн втридорога - за 450 юаней (более $66).

Издание сообщает, что ситуация с нехваткой вакцины вызвана страхом жителей Пекина заразиться и гриппом, и коронавирусом. The Guardian также отмечает, что с дефицитом вакцины столкнулись и другие китайские города.

Власти Китая в сентябре рекомендовали жителям пройти вакцинацию от гриппа, симптомы которого схожи с симптомами заражения COVID-19, для того, чтобы сдержать распространение вируса гриппа зимой. Кроме того, власти заявляли, что COVID-19 вместе с гриппом могут вызвать рост уровня смертности.

В конце сентября в ВОЗ заявили, что ряд стран Северного полушария могут столкнуться с дефицитом вакцины против гриппа на фоне повышенного спроса.

"Некоторые страны столкнулись с проблемой приобретения дополнительной вакцины", - сказала руководитель группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагированию на грипп Энн Моен.

Она подчеркнула, что в случае нехватки вакцины приоритетное внимание следует уделить работникам здравоохранения и пожилым людям.