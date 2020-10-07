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Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома

Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2020 году стали Эммануэль Шарпантье (Институт инфекционной биологии Общества Макса Планка) и Дженнифер Дудна (Калифорнийский университет в Беркли" за развитие метода редактирования генома.

На сайте Нобелевского комитета, где ведется трансляция церемонии объявления победителей, также опубликовали пресс-релиз об исследованиях ученых.

Победители разделят пополам денежную премию в размере 10 млн шведских крон.

Как отмечает комитет, Шарпантье и Дудна в 2012 году открыли один из инструментов генной технологии: так называемые генетические ножницы CRISPR/Cas9. Посредством этой технологии ученые могут с высокой точностью изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов. Эта технология оказала огромное влияние на науки о жизни, вносит вклад в новые методы лечения рака и может воплотить мечту о лечении наследственных заболеваний.

Открытие "генетических ножниц" случилось неожиданно. Во время исследований бактерии Streptococcus pyogenes Шарпантье обнаружила ранее неизвестную молекулу tracrRNA. В процессе работы она выяснила, что эта молекула является частью иммунной системы бактерий, CRISPR/Cas, которая обезвреживает вирусы, расщепляя их ДНК.

Шарпантье опубликовала свое открытие в 2011 году, тогда же она начала сотрудничать с опытным биохимиком Дженнифер Дудной. Вместе им удалось создать "генетические ножницы" бактерий в пробирке и упростить молекулярные компоненты "ножниц". Затем они экспериментально перепрограммировали их. В своем естественном виде "ножницы" распознают ДНК вирусов, но Шарпантье и Дудна доказали, что ими можно управлять так, чтобы они разрезали любую молекулу ДНК в заранее определенном месте. Там, где ДНК разрезана, можно переписать код жизни.

С тех пор, как Шарпантье и Дудна в 2012 году открыли "генетические ножницы" CRISPR/Cas9, механизм стал одним из самых значимых открытий в области генной инженерии. Этот инструмент способствовал многим важным открытиям в области фундаментальных исследований. Ученые, в частности, смогли вывести культуры, устойчивые к плесени, вредителям и засухе. В медицине этот инструмент задействуют в клинических испытаниях новых методов лечения рака.

В 2019 году награду в этой номинации получили Джон Гуденаф (университет Техаса в Остине), Стэнли Виттингхэм (Университет Бингемтона, США) и Акира Ёсино (работает в корпорации Asahi Kasei и Университете Мейдзё).

Нобелевская неделя в этом году началась с объявления лауреатов премии по медицине и физиологии. Награды удостоились британский ученый Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс за исследования вируса гепатита С.

Нобелевскую премию по физике этого года разделили Роджер Пенроуз "за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности", а также Рейнхард Генцель и Андреа Гез "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".

8 октября объявят лауреата Нобелевской премии по литературе.

Нобелевская премия

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