Нобелевская премия по литературе присуждена поэтессе Луизе Глюк

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Нобелевский комитет в Стокгольме объявил лауреата премии по литературе. Премия 2020 года присуждена американской поэтессе Луизе Глюк "за ее безошибочный поэтический голос, который простой красотой делает индивидуальный опыт универсальным".

Прямая трансляция объявления победителя ведется на сайте Нобелевского комитета.

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке, живет в Кембридже (штат Массачусетс), профессор английского языка в Йельском университете. Она дебютировала в литературе в 1968 году со стихотворением "Первенец" и вскоре была признана одним из самых выдающихся поэтов современной американской литературы. В 1993 году получила Пулитцеровскую премию. Глюк опубликовала 12 сборников стихотворений и несколько сборников эссе на стихотворения.

Благодаря сборникам "Триумф Ахилла" (1985) и "Арарат" (1990) завоевала внимание широкой аудитории как в США, так и за рубежом. Одни из самых известных сборников стихотворений –"Дикий ирис" (1992), "Аверно" (автор интерпретирует миф о похищении Персефоны Аидом, 2006). За сборник "Ночь верная и добродетельная" (Faithful and Virtuous Night, 2014) Глюк удостоилась престижной литературной премии США National Book Awards.

Нобелевский комитет отмечает, что творчеству Луизы Глюк свойственно стремление к ясности. Главной темой ее стихотворений стали детство, семейная жизнь, близкие отношения с родителями, братьями и сестрами. В стремлении сделать индивидуальный опыт универсальным она черпала вдохновение в мифах и классических мотивах литературы.

В прошлом году Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по литературе сразу за два года. Премия за 2019 год досталась австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке "за важную работу, которая с лингвистической гениальностью исследовала границы и особенности человеческого существования". Награды за 2018 год удостоилась польская писательница Ольга Токарчук с формулировкой за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

Накануне присудили Нобелевскую премию по химии: наградой отмечены Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна "за развитие метода редактирования генома".

Лауреатами премии по медицине и физиологии стали британский ученый Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс за исследования вируса гепатита С.

Нобелевскую премию по физике разделили Роджер Пенроуз "за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности", а также Рейнхард Генцель и Андреа Гез "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".

9 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира.