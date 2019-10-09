Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей

Японский химик Акира Йошино Фото: Сергей Карпов/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Нобелевская премия по химии в 2019 году присуждена американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акире Йошино за развитие литий-ионных батарей. Подробнее о работе ученых можно прочесть в пресс-релизе на сайте Нобелевского комитета.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino "for the development of lithium-ion batteries." pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 октября 2019 г.

Практически все современные электронные устройства, от смартфонов до электромобилей, работают за счет литий-ионных аккумуляторов, разработанных в 1970-1980-х годах. В основе работы этих накопителей энергии лежат электрохимические реакции окисления металлического лития, входящего в состав анода (положительный электрод). Во время разрядки литий окисляется и в виде катиона (положительно заряженный ион) движется к катоду (отрицательный электрод). Во время зарядки все происходит наоборот: под электрическим напряжением катионы лития выходят из катода и движутся к аноду, где идет восстановление.

В 2018 году награду получили Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит и сэр Грегори Винтер за фаговый дисплей пептидов и антител.

Ранее были объявлены Нобелевские лауреаты этого года в других областях. Премии по медицине удостоились британец сэр Питер Рэтклиф и американцы Уильям Келин-младший и Грегг Семенца за исследования того, как клетки реагируют на кислород и его отсутствие.

Лауреатами премии по физике стали канадец Джеймс Пиблз за теоретические открытия в области космологии, а также Мишель Майор и Дидье Кело за открытие первой экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды - горячего Юпитера, вращающегося вокруг желтого карлика Гельветиоса в созвездии Пегаса.

10 октября объявят лауреатов в области литературы за 2018 и 2019 годы, так как в прошлом году премия не присуждалась.

Вручать Нобелевские медали будут 10 декабря в Стокгольме на традиционной официальной церемонии.

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