Пресс-служба президента Киргизии заявила, что он находится в Бишкеке

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке, сообщили "Интерфаксу" в четверг в его пресс-службе.

"Президент... лично проводит переговоры с политическими силами", - сказала его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

По ее словам, все силы Жээнбекова направлены на то, чтобы вернуть обстановку в стране в правовое русло.

Ранее заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил "Интерфаксу", что местонахождение Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности было принято решение закрыть границу.

5 октября в Киргизии начались протесты оппозиции, не признавшей итоги прошедших 4 октября парламентских выборов. Против демонстрантов, пытавшихся проникнуть в парламент, применили силу. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь, ближе к утру протестующие захватили здание парламента, где также находится офис президента.

6 октября ЦИК отменил результаты парламентских выборов.