Пресс-служба президента Киргизии заявила, что он находится в Бишкеке
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке, сообщили "Интерфаксу" в четверг в его пресс-службе.
"Президент... лично проводит переговоры с политическими силами", - сказала его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.
По ее словам, все силы Жээнбекова направлены на то, чтобы вернуть обстановку в стране в правовое русло.
Ранее заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил "Интерфаксу", что местонахождение Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности было принято решение закрыть границу.
5 октября в Киргизии начались протесты оппозиции, не признавшей итоги прошедших 4 октября парламентских выборов. Против демонстрантов, пытавшихся проникнуть в парламент, применили силу. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь, ближе к утру протестующие захватили здание парламента, где также находится офис президента.
6 октября ЦИК отменил результаты парламентских выборов.