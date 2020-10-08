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Пресс-служба президента Киргизии заявила, что он находится в Бишкеке

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке, сообщили "Интерфаксу" в четверг в его пресс-службе.

"Президент... лично проводит переговоры с политическими силами", - сказала его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

По ее словам, все силы Жээнбекова направлены на то, чтобы вернуть обстановку в стране в правовое русло.

Ранее заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил "Интерфаксу", что местонахождение Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности было принято решение закрыть границу.

5 октября в Киргизии начались протесты оппозиции, не признавшей итоги прошедших 4 октября парламентских выборов. Против демонстрантов, пытавшихся проникнуть в парламент, применили силу. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь, ближе к утру протестующие захватили здание парламента, где также находится офис президента.

6 октября ЦИК отменил результаты парламентских выборов.

Киргизия Сооронбай Жээнбеков Бишкек

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