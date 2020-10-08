Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:36Заразились
на 08.10В России 1 260 112+11 493В мире 36 156 226+352 460

Жээнбеков на фоне вопроса об импичменте назвал себя легитимным президентом Киргизии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по телефону провел переговоры со спикером парламента страны Мыктыбеком Абдылдаевым, сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

"Жээнбеков заявил, что он легитимный президент, а парламент является легитимным органом. Поэтому президент отметил важным организовать встречу со спикером Абдылдаевым", - сказала пресс-секретарь в четверг "Интерфаксу".

"Во время переговоров также был затронут вопрос импичмента, который звучит в стенах парламента. Жээнбеков заявил, что готов обсудить все вопросы, которые возникли в стране, и подчеркнул роль спикера парламента как представителя легитимного органа", - добавила Стамалиева.

В миреПресс-служба президента Киргизии заявила, что он находится в БишкекеЧитать подробнее

По ее словам, во время переговоров со спикером парламента по инициативе Жээнбекова разговор шел о возвращении ситуации в Киргизии "в правовое русло", что президент считает для себя главной задачей. Жээнбеков считает, что стоит вопрос легитимизации кадровых назначений, которые происходят в стране.

В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов.

Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов, по результатам которых в парламент проходили четыре из 16 партий, участвовавших в избирательной кампании; среди них три провластные - "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" и оппозиционная - "Бутун Кыргызстан".

В республике уже создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска парламента прежнего созыва.

Киргизия Сооронбай Жээнбеков

Новости по теме

Новости

МВД России объяснило появление Тихановской в базе разыскиваемых лиц

МВД России объяснило появление Тихановской в базе разыскиваемых лиц

Нобелевская премия по литературе присуждена поэтессе Луизе Глюк

Нобелевская премия по литературе присуждена поэтессе Луизе Глюк
Пандемия коронавируса

Ученые указали на вред от краткосрочного карантина при COVID-19

Ученые указали на вред от краткосрочного карантина при COVID-19

Пресс-служба президента Киргизии заявила, что он находится в Бишкеке

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Карабах заявил о гибели в конфликте 4 тыс. азербайджанских военных

Местонахождение президента Киргизии неизвестно

Местонахождение президента Киргизии неизвестно

Пенс и Харрис продемонстрировали полярные взгляды на COVID-19, экономику, внешнюю политику

Пенс и Харрис продемонстрировали полярные взгляды на COVID-19, экономику, внешнюю политику

Что случилось этой ночью: четверг, 8 октября

Более тысячи человек пострадали в ходе беспорядков в Бишкеке

Более тысячи человек пострадали в ходе беспорядков в Бишкеке

Десятки сотрудников Белого дома заразились коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');