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Местонахождение президента Киргизии неизвестно

Местонахождение президента Киргизии неизвестно
Сооронбай Жээнбеков
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно, сообщил в четверг "Интерфаксу" замглавы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев.

Он добавил, что в целях безопасности принято решение закрыть границу.

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По словам Суваналиев, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. В интернете было опубликовано несколько обращений президента, но где они записаны, неизвестно.

"Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям", - отметил собеседник агентства.

Суваналиев добавил, что политическая ситуация в стране остается напряженной. "Политические партии не могут договориться. Мы принимаем все меры с силовым блоком, чтобы этого не допустить столкновений. Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку", - сказал замглавы СБ.

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5 октября в Киргизии начались выступления оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Правоохранительные органы применили силу против демонстрантов, пытавшихся проникнуть в здание парламента. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь, ближе к утру протестующие захватили здание парламента, где также расположен офис президента.

6 октября ЦИК отменил результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября.

По данным Минздрава Киргизии, за медицинской помощью обратились более тысячи человек, один человек от полученных травм скончался.

Столкновения в Бишкеке

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Киргизия Сооронбай Жээнбеков Кубатбек Боронов

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