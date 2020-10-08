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Ставший премьером Киргизии оппозиционер попросил свернуть митинг у дома правительства

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Киргизский политик Садыр Жапаров, кандидатуру которого на пост премьер-министра поддержал парламент, призвал сторонников прекратить митинг у дома правительства и разойтись.

"Прошу вас, разойдитесь", - сказал Жапаров, попросив сторонников прекратить акцию ради стабильности и чтобы не допустить провокаций.

Он сообщил о переговорах с лидерами партий, входящих в координационный совет оппозиции, в том числе с Омурбеком Бабановым (партия "Республика"), Темиром Сариевым (партия "АкШумкар") и Омурбеком Текебаевым (партия "Ата-Мекен").

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Кроме того, он опроверг сообщения о своих связях с бывшим чиновником Таможенной службы Раимбеком Матраимовым, которого в киргизской прессе связывают с родственниками президента Сооронбая Жээнбекова, а также с отмыванием и выводом денег из республики и контрабанде товаров через Ошскую область. "Меня связывают с Раимбеком Матраимовым, заверяю вас, что он будет задержан", - сказал Жапаров.

Около тысячи сторонников Жапарова ежедневно находятся у дома правительства Киргизии, не расходясь даже ночью.

Жапаров является лидером партии "Мекенчил" (Патриот), он дважды избирался в парламент, в 2007 году от созданной бывшим президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым партии "Ак Жол" (Светлый путь). Жапаров был освобожден в ночь на 6 октября из колонии, где отбывал наказание за захват заложника. В тот же день парламент дал согласие на назначение Жапарова премьер-министром вместо Кубатбека Боронова.

В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста из-за недовольства оппозиции итогами парламентских выборов. Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов 4 октября, по результатам которых в парламент из 16 партий, участвовавших в кампании, проходили четыре, в том числе, три провластные силы "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан", и оппозиционная партия "Бутун Кыргызстан".

Киргизия Садыр Жапаров

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