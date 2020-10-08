Президент Киргизии Жээнбеков не собирается в добровольную отставку

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вопрос добровольной отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова не рассматривается, заявила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

"Вопрос добровольной отставки президента не обсуждается, такой вопрос не стоит", - заявила Стамалиева. Пресс-секретарь также сообщила что на подпись президента не поступало заявление премьер-министра Киргизии Кубатбека Боронова об отставке.

"Да, пишут в СМИ, что Боронов написал заявление, но на подпись к президенту заявление не поступало", - сказала Стамалиева.

В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов.

Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов, по результатам которых в парламент проходили четыре из 16 партий, участвовавших в избирательной кампании; среди них три провластные - "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" и оппозиционная - "Бутун Кыргызстан".

В республике уже создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска парламента прежнего созыва.

6 октября, по сообщениям киргизских СМИ, премьер-министр республики Кубатбек Боронов подал в отставку. В этот же день кандидатуру киргизского политика Садыра Жапарова на пост премьер-министра поддержал парламент страны. Жапаров был освобожден в ночь на 6 октября из колонии, где отбывал наказание за захват заложника.