Российский журналист тяжело ранен при обстреле церкви в Карабахе
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российский журналист Юрий Котенок получил тяжелое ранение в результате обстрела собора Святого Христа Спасителя в карабахском городе Шуши, сообщает армянский единый информцентр.
Там отметили, что за жизнь журналиста борются врачи.
Согласно открытым данным, Юрий Петрович Котенок - главный редактор информационно-аналитического издания "Сегодня.ру", военный эксперт, журналист, внесен в списки "Миротворца".