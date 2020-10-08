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Российский журналист тяжело ранен при обстреле церкви в Карабахе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российский журналист Юрий Котенок получил тяжелое ранение в результате обстрела собора Святого Христа Спасителя в карабахском городе Шуши, сообщает армянский единый информцентр.

Там отметили, что за жизнь журналиста борются врачи.

Согласно открытым данным, Юрий Петрович Котенок - главный редактор информационно-аналитического издания "Сегодня.ру", военный эксперт, журналист, внесен в списки "Миротворца".

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 08 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Шуши Россия

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