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Двоих раненных при обстреле в Карабахе журналистов вывезут в Москву

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Двое пострадавших при обстреле в Карабахе журналистов вылетают бортом специального летного отряда ГТК РФ в Москву, передает корреспондент "Интерфакса".

Этим бортом вылетают члены делегации и журналисты, сопровождавшие премьера Михаила Мишустина в ходе его поездки в Ереван. Борт специально был задержан, чтобы принять двоих раненых.

"Мой коллега Юрий Котенок сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии, он находится в больнице Еревана, армянские врачи делают все возможное, чтобы он поскорее выздоровел", - рассказал журналистам один из пострадавших, Левон Арзанов.

Ранее сообщалось, что при обстреле в Шуши пострадали Котенок, Арзанов и еще один гражданин РФ Грант Баладьян, который сопровождал журналистов.

Бои продолжаются с 27 сентября, когда Азербайджан объявил о "контрнаступлении" в зоне карабахского конфликта.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 09 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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