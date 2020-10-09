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Очевидцы сообщили об обстреле машины экс-президента Киргизии в Бишкеке

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Неизвестные в пятницу вечером пытались обстрелять автомобиль, в котором с митинга в центре Бишкека уезжал экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, сообщили очевидцы.

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По данным свидетелей, которые распространили видеозапись с места событий, в момент, когда Атамбаев другие лидеры оппозиции сели в автомобиль, неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону машины. В ГУВД Бишкека пока не комментируют случившееся.

В Бишкеке в пятницу проходили несколько митингов, на один из них привел своих сторонников экс-президент Атамбаев. Спустя некоторое время на них двинулась группа людей из числа сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова, которые стали кидать камни и бутылки. В итоге Атамбаев и находившийся с ним экс-премьер Омурбек Бабанов покинули трибуну на центральной площади.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека с 20.00 9 октября по 21 октября режим чрезвычайного положения.

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Киргизия Алмазбек Атамбаев

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