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В партии Атамбаева заявили о покушении на экс-президента Киргизии

В партии Атамбаева заявили о покушении на экс-президента Киргизии
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на митинге в Бишкеке
Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) подтвердили, что во время митинга в Бишкеке на экс-президента страны и основателя СДПК Алмазбека Атамбаева было совершено покушение.

"Алмазбек Атамбаев не пострадал", - сообщила в пятницу представитель СДПК Кундуз Жолдубаева. По ее словам, позже будет сделано официальное заявление.

Протесты в Бишкеке

Позже в социальной сети Жолдубаева опубликовала видео, на котором Атамбаев заявил, что его автомобиль обстреляли боевыми патронами. "Это боевые патроны. Разве может резина броню пробить, Mercedes пробить", - сказал Атамбаев.

На вопрос Жолдубаевой, считает ли он, что сегодня была попытка его ликвидировать, Атамбаев ответил: "А как ты думаешь, боевыми патронами в мою машину для чего стреляют?".

Ранее сообщалось, что неизвестный во время митинга в пятницу произвел несколько выстрелов в машину Атамбаева.

В настоящее время в Бишкеке и Оше проходят митинги киргизской оппозиции и сторонников действующей власти. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека до 21 октября режим чрезвычайного положения.

Столкновения в Бишкеке

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Алмазбек Атамбаев Кундуз Жолдубаева Киргизия Бишкек СДПК

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