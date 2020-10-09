Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:30Заразились
на 09.10В России 1 272 238+12 126В мире 36 515 563+359 337

В Бишкеке участники разных митингов устроили потасовку

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В центре Бишкека митингующие сторонники разных политических сил устроили потасовку, экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и экс-премьеру Омурбеку Бабанову пришлось уйти с площади, рассказал корреспондент "Интерфакса".

Протесты в Бишкеке

Сторонники Атамбаева (возглавляет Социал-демократическую партии Киргизии) и Бабанова (лидер партии "Республика") пришли на площадь "Ала-Тоо" . От Дома правительства, где собрались сторонники экс-депутата Садыра Жапарова, к ним двинулась группа людей, которая начала кидать камни и бутылки.

После потасовки сторонники Жапарова оттеснили людей Атамбаева и Бабанова с трибуны. Лидеры уехали с площади на автомобиле.

В настоящее время обе группы не расходятся. Сторонники Жапарова выкрикивают имя своего лидера, в ответ другая сторона кричит "Уят" (Позор).

В настоящее время в Бишкеке и Оше проходят митинги киргизской оппозиции и сторонников действующей власти.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке до 21 октября режим чрезвычайного положения и приказал ввести войска в столицу. Атамбаев на митинге в пятницу призвал Жээнбекова уйти в отставку.

Столкновения в Бишкеке

12
Хроника 05 – 09 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Киргизия Бишкек Садыр Жапаров Алмазбек Атамбаев Омурбек Бабанов

Новости по теме

Новости
Протесты в Бишкеке

Воинские подразделения и техника будут введены в Бишкек

В Бишкеке ввели режим ЧП до 21 октября

В Бишкеке ввели режим ЧП до 21 октября
Пандемия коронавируса

В ФРГ выявили рекордный с апреля суточный прирост случаев COVID-19

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Париж анонсировал достижение перемирия в Карабахе в ближайшее время

Париж анонсировал достижение перемирия в Карабахе в ближайшее время
Нобелевская премия - 2020

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Потери сил непризнанной НКР выросли до 376 человек убитыми

Протесты в Бишкеке

Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства

Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства

Президент Киргизии согласен на отставку из-за чувства, что его время ушло

Президент Киргизии согласен на отставку из-за чувства, что его время ушло

Что случилось этой ночью: пятница, 9 октября

Источник сообщил, что у силовиков в России нет претензий к белорусской оппозиции

Источник сообщил, что у силовиков в России нет претензий к белорусской оппозиции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');