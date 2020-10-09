В Бишкеке участники разных митингов устроили потасовку

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В центре Бишкека митингующие сторонники разных политических сил устроили потасовку, экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и экс-премьеру Омурбеку Бабанову пришлось уйти с площади, рассказал корреспондент "Интерфакса".

Сторонники Атамбаева (возглавляет Социал-демократическую партии Киргизии) и Бабанова (лидер партии "Республика") пришли на площадь "Ала-Тоо" . От Дома правительства, где собрались сторонники экс-депутата Садыра Жапарова, к ним двинулась группа людей, которая начала кидать камни и бутылки.

После потасовки сторонники Жапарова оттеснили людей Атамбаева и Бабанова с трибуны. Лидеры уехали с площади на автомобиле.

В настоящее время обе группы не расходятся. Сторонники Жапарова выкрикивают имя своего лидера, в ответ другая сторона кричит "Уят" (Позор).

В настоящее время в Бишкеке и Оше проходят митинги киргизской оппозиции и сторонников действующей власти.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке до 21 октября режим чрезвычайного положения и приказал ввести войска в столицу. Атамбаев на митинге в пятницу призвал Жээнбекова уйти в отставку.