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Атамбаев обвинил спецслужбы Киргизии в подготовке покушения на него

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил в обращении, опубликованном в соцсети его сторонниками, что информация о готовящемся на него покушении поступила еще вчера.

По словам Атамбаева, организовать покушение помогали сотрудники Государственного комитета национальной безопасности страны.

"Под разными предлогами руководители ГКНБ помогают. Это ставленники Раима Матраимова и Сооронбая Жээнбекова (президент Киргизии - ИФ). Это одна мафия. Руководство страны кормилось у Матраимова. Они думают, если убить Атамбаева, все разбегутся. Они заранее заготовили камни и оружие", - сказал экс-президент.

Ранее сообщалось, что неизвестный во время митинга несколько раз выстрелил в машину Атамбаева. Сторонники экс-президента опубликовали видео, на котором Атамабаев говорит, что его автомобиль обстрелян боевыми пулями.

Кроме того, кандидат на пост вице-премьер-министра Киргизии Тилек Токтогазиев неоднократно заявлял, что на него также готовится покушение. По словам депутата парламента Эльвиры Сурабалдиевой, он находится в больнице без сознания.

Официальной информации у Минздрава страны о пострадавших нет.

В Бишкеке и Оше проходят митинги киргизской оппозиции и сторонников действующей власти. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека до 21 октября режим чрезвычайного положения.

Киргизия Алмазбек Атамбаев

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