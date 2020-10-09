В Ереване опровергли взятие азербайджанцами села Гадрут в Карабахе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении опровергло заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о захвате поселка Гадрут на юге Карабаха близ границы с Ираном.

"Я в настоящее время нахожусь в Гадруте и почему-то не вижу никого, кроме армян", - написал в фейсбуке представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ранее в пятницу президент Азербайджана сообщил, что азербайджанские Вооруженные силы заняли еще девять населенных пунктов в Карабахе, в том числе Гадрут.