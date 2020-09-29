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Один человек погиб и трое ранены в ходе удара Азербайджана по Гадруту

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб и три человека получили ранения в результате удара азербайджанского беспилотника по карабахскому городу Гадрут.

"Удар беспилотником был нанесен по двору дома. Погибла пожилая женщина, трое жителей ранены", - сообщил местным жителям руководитель администрации населенного пункта.

При этом азербайджанская армия с утра продолжает наступление в направлении города Физули, говорится в сообщении Минобороны. "С 7 до 8 часов еще четыре танка армянских войск были уничтожены нашими солдатами на Физули-Джебраильском направлении фронта", - отмечает оборонное ведомство. Сейчас боевые действия продолжаются.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о ранении 14-летнего подростка в результате обстрела ВС Армении села Джочуг Марджанлы Джебраилского района. "28 сентября в 18:00 в результате обстрела армянскими ВС сельский житель Хилал Хазиев 2006 г.р. получил осколочные ранения в область головы во время выгула скота... и был госпитализирован", - отмечает надзорное ведомство.

Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели девяти и ранении 32 гражданских лиц в результате артобстрелов армянскими военными населенных пунктов Азербайджана на линии соприкосновения. Таким образом, число раненных достигло 33.

Генпрокуратура подчеркивает, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Хроника 27 – 29 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Нагорный Карабах Гадрут

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