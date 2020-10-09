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Третьего раненного в Карабахе россиянина не удалось привезти на родину

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Состояние получившего тяжелые ранения в Нагорном Карабахе российского журналиста Юрия Котенка не позволяет доставить его в РФ, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов журналистам в пятницу.

Сейчас Котенка лечат врачи в Армении.

Ранее он сообщил, что еще двое раненных в Нагорном Карабахе россиян направлены на лечение в центр имени Вишневского, они в удовлетворительном состоянии.

Как сообщалось, при обстреле в зоне карабахского конфликта пострадали Юрий Котенок, Левон Арзанов и еще один гражданин РФ Грант Баладьян, который сопровождал журналистов.

Арзанов сказал, что его коллега Котенок находится крайне тяжелом состоянии в ереванской больнице.

В четверг азербайджанские вооруженные силы дважды нанесли ракетные удары по собору Св. Христа Спасителя в Шуши. Трое граждан России получили ранения. Журналисты прибыли в собор после первого обстрела для освещения последствий бомбардировки.

Армения Шуши Нагорный Карабах Юрий Котенок

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