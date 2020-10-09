Раненных в Карабахе журналистов направили в московский центр Вишневского

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Двое россиян, раненных в Нагорном Карабахе, направлены на лечение в центр имени Вишневского, они в удовлетворительном состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Двое россиян, получившие ранения при обстреле церкви в Нагорном Карабахе, доставлены в Москву и направляются на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского Минздрава России. Их состояние оценивается как удовлетворительное", - сказал Кузнецов журналистам в пятницу.

Ранее двух пострадавших при обстреле в Карабахе журналистов отправили в Москву бортом Специального летного отряда РФ. Этим бортом летели члены делегации и журналисты, сопровождавшие премьера Михаила Мишустина в ходе его поездки в Ереван. Борт специально был задержан, чтобы принять двоих раненых.

Ранее сообщалось, что при обстреле пострадали Юрий Котенок, Левон Арзанов и еще один гражданин РФ Грант Баладьян, который сопровождал журналистов.

"Мой коллега Юрий Котенок сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, он находится в больнице Еревана, армянские врачи делают все возможное, чтобы он поскорее выздоровел", - рассказал журналистам один из пострадавших, Левон Арзанов.

В четверг азербайджанские вооруженные силы дважды нанесли ракетные удары по собору Св. Христа Спасителя в Шуши. Трое граждан России получили ранения. Журналисты прибыли в собор после первого обстрела с целью освещения последствий бомбардировки.