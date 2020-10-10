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Консультации глав МИД РФ, Армении и Азербайджана длятся более 8 часов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Консультации глав МИД РФ, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова в Москве продолжаются уже более восьми часов.

Встреча началась без вступительных слов и проходит в доме приемов МИД РФ в закрытом для прессы режиме.

По сообщениям телеканала "Россия-24", министры несколько раз делали перерывы в ходе переговоров, однако большинство из них телеканал называет "техническими". Заявлений для прессы, в том числе о возможном времени окончания переговоров или том, будет ли по их заверении заявление, не делается.

Ранее в эфире телеканала сообщили, что примерно через час после начала встречи Дом приемов МИД покинул кортеж с азербайджанским флагом, однако спустя некоторое время, вновь вернулся. Других подробностей не приводилось.

Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента России Владимира Путина. Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, в ходе консультаций предполагается обсудить вопросы обмена пленными и телами погибших в ходе нагорно-карабахского конфликта.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны, премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Азербайджан Армения Россия Нагорный Карабах

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