В Карабахе с начала боевых действий погибли 404 военнослужащих

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило в субботу о еще 28 погибших военных Армии обороны НКР в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным ведомства, с начала боевых действий 27 сентября погибли 404 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября.

Новое обострение конфликта в Карабахе началось утром 27 сентября.