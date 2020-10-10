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Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В зоне карабахского конфликта в полдень по местному времени вступило в силу соглашение о прекращении огня, принятое в ночь на субботу по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России.

В заявлении, зачитанном по итогам трехсторонних консультаций главой МИД РФ Сергеем Лавровым, говорится, что стороны согласились об объявлении прекращения огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного красного креста.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Отмечается, что конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Между тем, с утра в субботу стороны конфликта вновь сообщили об ожесточенных боях на южном направлении фронта в зоне карабахского конфликта с применением большого количества беспилотников и артиллерии.

Как сообщалось, Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 10 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
НКР Нагорный Карабах Армения Азербайджан

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