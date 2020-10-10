В Ереване сообщили о ракетном ударе по городу Капан на юге Армении

В Баку опровергают это заявление

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана нанесли ракетный удар по городу Капан на юге Армении, сообщили в Минобороны Армении.

"Только что нанесен ракетный удар по городу Капан. Есть жертвы и раненые", - сообщил на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о нанесении ракетного удара по Капану.

"Информация армянской стороны о ракетном обстреле города Капан со стороны ВС Азербайджана и наличии убитых и раненых является ложной. Это очередная провокация противника", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Позднее Минобороны Армении уточнило данные об обстреле со стороны Азербайджана. "По Капану удара не было, было по другой части. Противник применил ударные беспилотники по селу Ерицванк на территории Армении, а также селу Арцваник Капанского района Сюникской области Республики Армения", - написал представитель министерства Арцрун Овиннисян в фейсбуке в субботу.

Сообщение об ударе азербайджанских военных по городу на территории Армении, вне зоны карабахского конфликта, поступило после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, принятого минувшей ночью по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России.

Город Капан находится в Сюникской области Армении в 300 км к югу от Еревана и 142 км к юго-западу от Степанакерта.