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Соратница экс-президента Киргизии Атамбаева заявила о его задержании

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаева.

Агентство не располагает официальным подтверждением задержания бывшего президента Киргизии.

Ранее в субботу она заявила "Интерфаксу", что спецназ прибыл к расположенной в пригороде Бишкека резиденции Атамбаева для его задержания.

Вместе с тем очевидцы распространяют в социальных сетях видеозаписи, на которых видно, что военные машины стоят у въезда в резиденцию Атамбаева в Кой-Таше.

Накануне Атамбаев со своими сторонниками пришел на митинг в центре Бишкека, но акции не дали состояться агрессивно настроенные сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, выдвижение которого на пост премьера Киргизии одобрил 6 октября парламент республики.

В момент отъезда экс-президента с площади неизвестный произвел несколько выстрелов в машину Атамбаева.

Ранее Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета, он также является главным фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года.

В ходе протестов в ночь на 6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Киргизии из СИЗО Госкомитета нацбезопасности страны. После этого суд в Бишкеке заявил о переводе фигуранта под домашний арест.

Хроника 05 – 10 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Киргизия Алмазбек Атамбаев

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