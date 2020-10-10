Госкомитет безопасности Киргизии подтвердил задержание Атамбаева

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, сообщила в субботу пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

"10 октября года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке был задержан Алмазбек Атамбаев", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы ГКНБ.

Сообщается, что вместе с Атамбаевым задержаны Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев. Они оба ранее служили в президентской охране, Мусакеев - возглавлял ее.

Ранее в субботу представитель Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаева сообщила "Интерфаксу" сначала о спецназе, прибывшем к резиденции Атамбаева в пригороде Бишкека, а затем и о его задержании.

Ранее Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета, он также является главным фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года.

В ходе протестов в ночь на 6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Киргизии из СИЗО Госкомитета нацбезопасности страны. После этого суд в Бишкеке заявил о переводе фигуранта под домашний арест.