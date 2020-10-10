Состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в субботу поговорила по телефону со своим мужем Сергеем Тихановским, находящимся под стражей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале Тихановской в субботу.

Это первый разговор супругов Тихановских за четыре месяца.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа. Он стал главой инициативной группы, но в конце мая был задержан во время пикета по сбору подписей.

В СК Белоруссии утверждали, что "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

В связи с этим СК предъявил Тихановскому и еще нескольким людям обвинение по ч.1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Белоруссии. Действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Белоруссии.

С санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В конце сентября его продлили еще на два месяца.

Белорусские правозащитники признали Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу, политическими заключенными.

Оппозиция не признала итоги выборов

Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Тихановская не признала итоги выборов. 10 августа она приехала в Центризбирком подавать жалобу с требованием пересчета голосов и перестала выходить на связь. 11 августа стало известно, что Тихановская находится в Литве. Как пояснила ее доверенное лицо Ольга Ковалькова, Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, и у нее не было выбора.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии. С ней встречались, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.