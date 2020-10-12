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Тихановская назвала единственное требование к Путину

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская по-прежнему говорит, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В интервью TUT.BY она сказала, что у нее единственное предложение к российскому лидеру - не вмешиваться и дать белорусам "все сделать самим".

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"Мы всегда говорили, что мы не против России, да и в России, думаю, это понимают. Но мои, то есть переговоры белорусов с Путиным, это не переговоры: вы убираете Лукашенко, мы вам сдаем страну. Нет, ни в коем случае. Это переговоры о том, чтобы Россия не вмешивалась в дела Беларуси, дала возможность нам самим решить свое будущее. Беларусь от России никуда не денется, стену мы не построим", - сказала она.

Тихановская высказалась против идеи создать правительство в изгнании, она считает, что в сложившейся нестандартной ситуации нужно найти оригинальный подход. Своих представителей и членов Координационного совета оппозиции, покинувших Белоруссию, она призвала не расценивать как правительство в изгнании. По ее словам, это "просто рабочие группы", которых выдвигают члены Координационного совета или ее команды и которые на это соглашаются, оценивая риски.

Она опровергла мнение о намечающемся расколе в оппозиции. Комментируя отношения с членом президиума Координационного совета Павлом Латушко, она сказала, что они созваниваются и иногда видятся и у них общая цель - новые выборы.

"Так же, как Валерий и Вероника Цепкало - они проводят много встреч в других государствах, говорят про нашу ситуацию. Не обязательно ведь работать плечом к плечу буквально, главное - чтобы мы вместе шли к новым выборам. Никто ни с кем не ругался, мы все работаем над одной целью. Ребята из команды Маши Колесниковой тоже постоянно на связи с нами", - добавила она.

Тихановская напомнила, что стратегия ее соратников - давление на власти Белоруссии, принуждение их к диалогу и в итоге проведение новых президентских выборов.

"У нас тут собралась сильная команда людей, мы много думаем, рисуем схемы, решаем, что делать и как, у нас кипит каждодневная работа, нам предлагают разные пути выхода из кризиса. Но я понимаю, что любое решение может привести к ухудшению ситуации внутри Беларуси, людей могут еще жестче репрессировать", - рассказала она, объясняя, что каждое решение приходится тщательно выверять.

"Поэтому пока — давление, страйки, демонстрации, партизанщина, которая играет огромнейшую роль, дворовые чатики, которые сейчас организуются. Вообще, децентрализация всего этого процесса привела к тому, что режим не знает, как с этим быть. Лидера, который все это организовывает, нет, посадить одного человека, после чего все распадется, невозможно", - добавила Тихановская.

Она подчеркнула, что не может называть себя президентом, поскольку у нее нет доказательств, что она была избрана 9 ноября. Также она не считает себя лидером нации или вообще политиком, она согласна быть только "символом свободы", задача которого - организовать новые выборы.

О возбуждении против нее уголовного дела она узнала от журналистов. Возвращаться в Белоруссию она не планирует, пока не "начался хоть какой-то диалог с властью", а до тех пор она будет говорить о происходящем в стране на международной арене.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую лидером Белорусской оппозиции. С ней встречались, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 7 октября говорил, что российский президент не планирует встречаться с Тихановской.

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Светлана Тихановская Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин

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