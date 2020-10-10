В Минобороны Армении заявили о соблюдении режима прекращения огня

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Режим перемирия в зоне карабахского конфликта в основном соблюдается, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Перемирие в основном соблюдается, несмотря на провокации ВС Азербайджана на отдельных участках. На все провокации даны соразмерные ответы", - сказал Ованнисян на брифинге в субботу.

По его словам, на одном из участков Армия обороны позволила азербайджанской стороне забрать тела своих военнослужащих. "Но в это время были замечены провокации со стороны азербайджанских военных, после чего процесс был приостановлен и продолжится исключительно при посредничестве Красного Креста", - отметил Ованнисян.

Он также заявил, что незадолго до вступления в силу режима прекращения огня диверсионные группы противника попытались осуществить проникновение в город Гадрут на юге Карабаха.

"Диверсионные группы противника уничтожены, завязались немасштабные бои. Ситуация под контролем", - сказал представитель Минобороны Армении.

По его данным, за последние сутки противник потерял убитыми 200 военнослужащих.

Ранее в субботу Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в попытке атаки в направлении Гадрута. Согласно сообщению военного ведомства, "противник, потерявший много живой силы и военной техники, был вынужден отступить". Минобороны Азербайджана сообщило, что в ходе боя было убито 38 армянских военных. О собственных потерях в сообщении не упоминалось.

Минувшей ночью на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и РФ была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября.

Вместе с тем Армения и Азербайджан уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.