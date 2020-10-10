Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:26Заразились
на 10.10В России 1 285 084+12 846В мире 36 876 248+360 685

В Минобороны Армении заявили о соблюдении режима прекращения огня

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Режим перемирия в зоне карабахского конфликта в основном соблюдается, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Перемирие в основном соблюдается, несмотря на провокации ВС Азербайджана на отдельных участках. На все провокации даны соразмерные ответы", - сказал Ованнисян на брифинге в субботу.

По его словам, на одном из участков Армия обороны позволила азербайджанской стороне забрать тела своих военнослужащих. "Но в это время были замечены провокации со стороны азербайджанских военных, после чего процесс был приостановлен и продолжится исключительно при посредничестве Красного Креста", - отметил Ованнисян.

Он также заявил, что незадолго до вступления в силу режима прекращения огня диверсионные группы противника попытались осуществить проникновение в город Гадрут на юге Карабаха.

"Диверсионные группы противника уничтожены, завязались немасштабные бои. Ситуация под контролем", - сказал представитель Минобороны Армении.

По его данным, за последние сутки противник потерял убитыми 200 военнослужащих.

Ранее в субботу Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в попытке атаки в направлении Гадрута. Согласно сообщению военного ведомства, "противник, потерявший много живой силы и военной техники, был вынужден отступить". Минобороны Азербайджана сообщило, что в ходе боя было убито 38 армянских военных. О собственных потерях в сообщении не упоминалось.

Минувшей ночью на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и РФ была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября.

Вместе с тем Армения и Азербайджан уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Германия и Польша ввели новые ограничения в борьбе с COVID-19

Германия и Польша ввели новые ограничения в борьбе с COVID-19

Грета Тунберг призвала американцев голосовать на выборах за Байдена

Протесты в Бишкеке

Новый премьер Киргизии рассказал о возможной отставке президента

Лукашенко провел в СИЗО встречу с задержанными оппозиционерами

Протесты в Бишкеке

Парламент Киргизии утвердил нового премьера

Парламент Киргизии утвердил нового премьера

Военные КНДР показали на параде новую баллистическую ракету

Протесты в Бишкеке

Спикер парламента Киргизии решил уйти в отставку

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

МИД Азербайджана заявил об отсутствии условий для "гуманитарного перемирия"

МИД Азербайджана заявил об отсутствии условий для "гуманитарного перемирия"

Ким Чен Ын отметил отсутствие коронавируса в КНДР

Протесты в Бишкеке

Соратница экс-президента Киргизии Атамбаева заявила о его задержании

Соратница экс-президента Киргизии Атамбаева заявила о его задержании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');